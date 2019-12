Parma, il presidente tuona: "Kulusevski resterà con noi fino a giugno"

Uno dei nomi più chiacchierati del momento è quello dell'esterno offensivo del Parma Dejan Kulusevski. Il giocatore secondo gli ultmi rumors di mercato sarebbe vicinissimo alla Juventus. A tal proposito, ospite delle colonne della Gazzetta di Parma, il presidente del Parma Pietro Pizzarotti ha parlato del giocatore: "Fino a giugno resterà in maglia crociata. Penso sia la cosa migliore anche per lui, non solo per il Parma: sta facendo un percorso bellissimo, Parma è la squadra della dimensione giusta per lui, per continuare a crescere. Poi meriterà altri palcoscenici, perché è davvero fortissimo. Ma fino a giugno ce lo godiamo noi".