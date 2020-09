Parma, il report del club: lavoro differenziato per cinque giocatori

Il Parma, attraverso il proprio sito ufficiale, ha riportato il report dell'allenamento della squadra gialloblu da Collecchio: "Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una doppia seduta. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto questa mattina esercizi di riscaldamento seguiti da un lavoro tattico. Nel pomeriggio, invece, riscaldamento seguito da una partita su porzione ridotta del campo e da lavori sulle palle inattive.

Programma di lavoro differenziato per Simone Colombi a causa di un affaticamento muscolare. Programma di lavoro differenziato anche per Gervinho. Terapie e lavoro sul campo per Riccardo Gagliolo, Marcello Gazzola e Matteo Scozzarella.

I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.