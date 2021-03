Parma-Inter, 0-0 all’intervallo: gara coraggiosa degli emiliani, l’inter non punge

Si è chiuso sullo 0-0 il primo tempo del posticipo della 25ma giornata di Serie A tra Parma e Inter. Dopo 45 minuti la squadra di Conte non è riuscita a sbloccare il punteggio e ha creato poche palle gol. Coraggiosa invece fin qui la gara del Parma: gli emiliani stanno mostrando grande personalità, evidenti le motivazioni di una squadra che vuole far di tutto per conquistarsi una complicata salvezza. Da segnalare le occasioni di Kurtic e Karamoh per i padroni di casa, di Lukaku la palla gol più importante per i nerazzurri.