Parma, l'ex azzurro Sepe punta già al Napoli: "Rimbocchiamoci le maniche, ci rifaremo"

Il portiere del Parma ed ex Napoli, Luigi Sepe, è ovviamente deluso dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria, ma è determinato a riprendere la corsa insieme ai suoi compagni. E dice la sua attraverso l'account Instagram: "L'avevo immaginata in maniera diversa,ma purtroppo è andata cosi....Ora bisogna rimboccarsi le maniche,stare tutti uniti come abbiamo fatto sempre e sono sicuro ci rifaremo"