Parma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Brunetta confermato titolare. Lopez dal 1'

Alle 18 allo stadio Tardini di Parma andrà di scena l’ultimo derby emiliano della stagione, con il Sassuolo di De Zerbi che sfida i padroni di casa di D’Aversa. Il tecnico di casa sceglie di confermare la difesa a tre vista con la Lazio con Dierckx e Valenti a fare da "braccetti" a Bruno Alves, con Laurini e Busi larghi sulle fasce. A centrocampo ecco Kurtic in regia, con Sohm ed Hernani, mentre davanti viene confermato Brunetta, con Cornelius che vince il ballottaggio con Pellè. De Zerbi risponde con il consueto 4-2-3-1 con Consigli in porta, Mudur e Rogerio larghi sulle fasce e con Chiriches e Ferrari centrali. A centrocampo il duo in mediana è formato da Locatelli e da Lopez, che vince la concorrenza di Obiang, mentre i tre dietro l’unica punta Raspadori sono Boga e Berardi esterni, con Defrel trequartista, preferito a Djuricic e Traoré.

PARMA (3-5-1-1): Sepe; Dierckx, Bruno Alves, Valenti; Laurini, Sohm, Kurtic, Hernani, Busi; Brunetta; Cornelius.

A disposizione: Colombi, Zagaritis, Rinaldi, Balogh, Pellè, Bani, Brugman, Gervinho, Traoré, Camara.

Allenatore: D'Aversa.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Defrel, Boga; Raspadori.

A disposizione: Pegolo, Marlon, Ayhan, Caputo, Djuricic, Peluso, Obaing, Toljan, Traoré, Haraslin, Bourabia, Kyriakopoulos.

Allenatore: De Zerbi.