Partenza a razzo del Milan: Atalanta sotto 2-0 in casa al 45'

A Bergamo Milan avanti 2-0 contro l'Atalanta all'intervallo del posticipo della settima giornata di campionato. I rossoneri partono fortissimo e si portano subito in vantaggio dopo solo 1' con Calabria: Hernandez serve davanti la porta il capitano rossonero, tocco deviato da Musso non trattiene e tap-in decisivo dello stesso Calabria. L'Atalanta reagisce ma non concretizza le azioni create e viene punita sul finale della prima frazione di gioco. Al 43' il raddoppio della squadra di Pioli con Tonali: Freuler perde un pallone sanguinoso, il centrocampista del Milan lo brucia e batte Musso insaccando di destro.