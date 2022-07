Passione a Verona anche dopo tante cessioni: già superati i 9mila abbonati

E' partita alla grande la campagna abbonamenti dell'Hellas Verona, primo avversario del Napoli in campionato.

E' partita alla grande la campagna abbonamenti dell'Hellas Verona, primo avversario del Napoli in campionato. Ieri si sono chiuse le prime due fasi di prelazione dedicate agli abbonati della stagione 2021/22 che desideravano rinnovare il proprio abbonamento anche per la prossima stagione. Sono stati 8458 i tifosi gialloblù che hanno deciso di aderire alla campagna abbonamenti, sottoscrivendo nuovamente l'abbonamento per le gare interne del prossimo campionato. Rispetto all'annata precedente, la percentuale degli abbonati ha raggiunto quota 90%, una delle più alte della storia del Club. Da questa mattina l'Hellas ha dato il via alla fase di vendita libera e in poche ore è stata già superata quota 9.000 abbonamenti. A riportarlo è il portale veronese Telenuovo.