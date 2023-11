Pavard spaventa l'Inter: rischia 6 settimane di stop

Il Corriere dello Sport ha pochi dubbi: lo stop si aggirerà attorno alle 4-6 settimane

Giornata di esami per Benjamin Pavard, uscito in anticipo dal campo durante la sfida tra Atalanta e Inter per il trauma rimediato al ginocchio sinistro. Dopo il contrasto con Lookman il francese ha sentito uscire la rotula, che una volta riposizionata ha limitato il dolore.

Non si può comunque escludere un minimo danno o una forte sollecitazione all'articolazione: è per questo motivo che saranno gli esami a precisare se e quanto il trauma abbia coinvolto legamenti, cartilagine o menisco. Il Corriere dello Sport ha pochi dubbi: lo stop si aggirerà attorno alle 4-6 settimane.