Pazza Atalanta: domina, non la chiude e poi rischia il ko con la Roma

Termina 1-1 il match dell’Olimpico tra Roma e Atalanta. Nerazzurri in vantaggio per 1-0 nel primo tempo grazie al gol di Malinovskyi. Al minuto 27 Zapata difende il pallone spalle alla porta da tre avversari e allarga sulla sinistra per Gosens. L'esterno effettua un cross teso verso l'area è per Malinovskyi che si inserisce e con una conclusione potente supera Pau Lopez. Supremazia territoriale degli uomini di Gasperini nei primi 45 minuti e Roma mai realmente pericolosa in zona offensiva.

Nella ripresa Robin Gosens complica la partita dell’Atalanta. Già ammonito per un fallo su Karsdorp al 52’, dopo appena 17 minuti il terzino tedesco stende Veretout. La Roma a quel punto spinge e trova il gol del pari con Cristante. Nei minuti finali Dzeko e Mayoral sfiorano la rete del vantaggio, decisivo Gollini. Finisce dunque con un pareggio, la Roma arresta la corsa dell’Atalanta costringendola al pari.