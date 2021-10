Pellegrini-Mkhitaryan, la Roma batte 2-0 un buon Empoli

All'Olimpico la Roma batte 2-0 l'Empoli nel match valido per la settima giornata di campionato. Equilibrio spezzato dalla rete nel finale della prima frazione di Lorenzo Pellegrini: Mkhitaryan imbuca in area di rigore per il movimento del capitano giallorosso che colpisce benissimo con l'interno del destro e batte Vicario. Al 49' arriva il raddoppio della Roma con Mkhitaryan che ribadisce in rete dopo la traversa colpita di Abraham.