Per il Cagliari un giorno "Pavoloso"! L'ex Napoli ribalta con 2 gol nel recupero il Frosinone: da 0-3 a 4-3

Ha dell'incredibile quanto accaduto a Cagliari nel match contro il Frosinone.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha dell'incredibile quanto accaduto a Cagliari nel match contro il Frosinone. Sette gol, tanto spettacolo e soprattutto una clamorosa rimonta della formazione di Claudio Ranieri. Sotto 3-0 fino al 71', nel finale i rossoblù ribaltano il risultato ottenendo un 4-3 e togliendosi dall'ultimo posto in classifica, grazie alle reti di Oristanio, Makoumbou e l'MVP Pavoletti (doppietta). Un uomo solo contro tutti. E tanto basta al Frosinone per chiudere il primo tempo in vantaggio di due gol sul campo del Cagliari. All'intervallo il parziale è 0-2, con la doppietta firmata da Matias Soulé, senza dubbio il migliore in campo per 45', autore di due reti una più bella dell'altra. Prima l'assist di Reinier per il tiro sul primo palo dell'argentino che beffa Scuffet in uscita. Poco più di dieci minuti dopo (con un rigore sbagliato da Mancosu in mezzo), arriva anche il secondo gol, un po' alla Dybala: ricezione, dribbling, finta di sinistro e destro preciso che non dà scampo al portiere. L'Unipol Domus fischia la formazione di Ranieri.

A inizio ripresa il copione non cambia. Il Frosinone continua a fare il match e trova anche il 3-0 con un colpo da Biliardo di Brescianini. I tre punti sembrano prendere la via della Ciociaria, l'Unipol Domus continua a fischiare, ma poi accade l'imponderabile. Perché il Cagliari si sveglia e rientra in gara in quattro minuti, dal 72' al 76', con due prime volte in Serie A: Oristanio e Makoumbou. Si arriva al 90' e gli uomini di Ranieri sono ancora sotto, ma in pieno recupero sale in cattedra Pavoletti, l'uomo della provvidenza ancora una volta: due reti al 94' e al 96' siglano il clamoroso ribaltone. Finisce 4-3 ed è la gara più pazza vista finora in questo campionato.