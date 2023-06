Per Inzaghi anche l'Inter insegue il Triplete: "Due titoli vinti, come il Man City"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa facendo un bilancio della stagione e in attesa della finale di Champions

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa facendo un bilancio della stagione e in attesa della finale di Champions: "È stato un viaggio lungo, iniziato con i sorteggi estivi che non sono stati fortunati. Insieme allo staff e ala squadra ne avevamo parlato subito, avevamo detto che potevamo fare un bel percorso. Ora siamo in finale, è stato un grandissimo viaggio partito dallo scorso anno".

Si è preso un momento per fermarsi a pensare a cosa avete fatto?

"Devo essere sincero, ieri ci ho pensato di più, abbiamo lavorato tanto sul City. E poi aggiungo la sera del ritorno col Milan: sapevamo quello che il derby si portava dietro, valeva una stagione. Adesso sto iniziando a pensare di più al City".

Tutti danno il City superfavorito, che percentuale dà?

"Non sono bravissimo a darle, sappiamo che incontreremo la squadra più forte al mondo, che ha vinto cinque volte la Premier League negli ultimi sei anni. Dovremo essere attenti a fare una gara da squadra, sappiamo che avremo di fronte i migliori, con una rosa fantastica e un allenatore che ha segnato un'epoca. Nel calcio moderno c'è prima e dopo Guardiola, per noi sarà importantissima".

È la partita più importante della sua carriera e la ripaga di tutte le difficoltà?

"Sicuramente è la più importante, ma penso valga anche per i miei giocatori. Onana e Dzeko hanno giocato delle semifinali, ma non finali. Sarà una serata che ci ripaga di tutti gli sforzi fatti durante l'anno, è stato un percorso pieno di insidie ma, negli ultimi tre mesi, quando ho avuto rotazioni più profonde da poter compiere, penso che l'Inter abbia fatto grandi cose".

Da calciatore ha battuto due volte su due Guardiola. Che ricordi ha?

"Mi ricordo quelle partite... C'è un aneddoto curioso: nel viaggio di nozze dopo il mio matrimonio, a New York, in un albergo a fare colazione c'era Guardiola che anche lui era a New York nel 2019".

Avere Lautaro in questo stato di forma è il suo asso nella manica?

"Entrambe le squadre avranno i propri giocatori migliori che dovranno fare la differenza, Lautaro è uno di quelli per l'Inter".

Il Manchester City insegue il triplete. Aggiunge pressione?

"Ha vinto due titoli, ma due titoli li abbiamo vinti anche noi. Sappiamo che avversario avremo di fronte, ma anche noi abbiamo meritato di essere a Manchester".