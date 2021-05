Perché è saltato il passaggio di Sarri all'Inter

Prima della virata, forte e decisa, su Simone Inzaghi, l'Inter aveva sondato diverse altre piste per la panchina del dopo Conte. Una di queste, non certamente l'unica, portava a Maurizio Sarri: nella serata di mercoledì, racconta il Corriere dello Sport, c'è stato un contatto cn Fali Ramadani, agente dell'ex tecnico di Napoli e Juventus, ma i ragionamenti sono stati immediatamente stoppati visto che per mettere Sarri nelle migliori condizioni sarebbe stata necessaria una rivoluzione della rosa. Ipotesi alquanto improbabile, visto il momento storico finanziario che sta vivendo l'Inter.