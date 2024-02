Perché Osimhen in ritardo? Il connazionale Chukwueze domani a Milano e giovedì tra i convocati

Samuel Chukwueze, attaccante del Milan, dovrebbe rientrare domani a Milanello dopo la finale di Coppa d'Africa persa con la sua Nigeria.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle scorse ore si è diffusa la notizia di un rientro ritardato di Victor Osimhen dalla Nigeria, che non dovrebbe prendere parte a Napoli-Genoa. Invece, il suo connazionale Samuel Chukwueze, attaccante del Milan, dovrebbe rientrare domani a Milanello dopo la finale di Coppa d'Africa persa con la sua nazionale.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews, resta ora da capire se Chukwueze farà in tempo per essere fra i disponibili di Stefano Pioli per l'allenamento in programma domani mattina a Milanello alle ore 11 insieme al resto della squadra. Altrimenti è possibile che l'ex Villarreal faccia un personalizzato. Comunque il nigeriano rientrerà fra i convocati dell'allenatore rossonero per la sfida in programma giovedì sera contro il Rennes valida per l'andata dei play-off di Europa League.