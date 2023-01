Perché punita solo la Juve? Corte D'Appello: "Per gli altri non c'è stata sistematica alterazione"

Nei giorni scorsi, una volta emersa la penalizzazione di 15 punti per la Juventus, in molti si sono chiesti il motivo dell'estraneità delle altre società

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nei giorni scorsi, una volta emersa la penalizzazione di 15 punti per la Juventus, in molti si sono chiesti il motivo dell'estraneità delle altre società che negli anni hanno chiuso operazioni col club bianconero (tra questi non c'è il Napoli). Nelle motivazioni della Corte d'appello della FIGC viene fatta luce anche su questo punto: "Non sussistono evidenze dimostrative specifiche per le altre società".