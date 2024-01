Perez verso il Napoli, l’Udinese pensa al sostituto: occhi su un centrale del Verona

Si posano le attenzioni del mercato internazionale sul conto di Bruno Amione (22 anni).

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si posano le attenzioni del mercato internazionale sul conto di Bruno Amione (22 anni). Si stanno facendo avanti con forza i messicani del Santos Laguna, che hanno presentato all'attenzione dell'Hellas Verona una proposta da 3,5 milioni di euro e attendono una risposta sia dal club che dal calciatore, il quale ha in mano altre possibili soluzioni oltre a quella centramericana.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, infatti, il profilo del centrale classe 2002 ha ammiratori anche in MLS, dove piace al Charlotte Football Club. E non solo, Amione piace soprattutto a due squadre italiane che potrebbero dover intervenire al più presto nei rispettivi reparti difensivi. Da una parte l'Udinese, che sta cedendo Perez al Napoli e ha individuato in Amione una valida alternativa futura, dall'altra la Salernitana che dovrebbe far partire Lovato con destinazione Torino. Il calciatore si sta prendendo ancora dei giorni per valutare, così come lo stesso Hellas Verona che non lo libera prima di settimana prossima.