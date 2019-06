Perinetti: "Piatek ceduto? L'errore è stato un altro. Lui non avrebbe mai rifiutato il Milan..."

Premio come 'Scouting Leader' per Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ospite a Football Leader 2019. Queste le sue parole: "Errore dar via Piatek? Il calcio di oggi è questo, scopri giocatori e li valorizzi. Era difficile dire di no al Milan, il giocatore non l'avrebbe mai fatto. Era inevitabile cederlo. Forse l'errore è stato non averlo sostituito nel modo giusto".