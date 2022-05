Perotti spreca il rigore salvezza: finisce pari tra Empoli e Salernitana

Al Castellani termina 1-1 l'anticipo della penultima giornata di Serie A tra Empoli e Salernitana.

Al Castellani termina 1-1 l'anticipo della penultima giornata di Serie A tra Empoli e Salernitana. Empoli in vantaggio grazie al gol di Cutrone su assist di Asllani alla mezz'ora. Dopo la rete subita la Salernitana reagisce e preme, con Radovanovic che al 37' calcia benissimo da 30 metri con la palla che si perde di pochissimo sul fondo. Anche Mazzocchi ci prova a una manciata di secondi dal 45' ma la palla finisce alta con il risultato che non si sblocca fino al duplice fischio dell'arbitro. La ripresa si apre con l'Empoli che va a un passo dal raddoppio ancora con Cutrone, l'attaccante dopo un veloce contropiede si presenta a tu per tu con Sepe e centra il palo. Al 76' la Salernitana trova il gol del pareggio dopo due parate clamorose di Vicario: dal conseguente calcio d'angolo Radovanovic riesce ad alzare la palla sull'uscita del portiere dell'Empoli e poi Bonazzoli segna con una perfetta rovesciata dall'area piccola toscana. All'83' la Salernitana ha l'occasione d'oro per portare a casa la vittoria con un calcio di rigore arrivato dopo una review al Var di Massa per un fallo di Romagnoli su Coulibaly. Dal dischetto va lo specialista Perotti, ma l'ex Roma si fa parare il tiro dall'ottimo Vicario.