Perquisizioni Juventus, Repubblica: nuovo filone dopo la ricerca della 'carta di Ronaldo'

Repubblica oggi in edicola approfondisce la tematica del nuovo filone d'indagine sulle plusvalenze e sull'inchiesta del taglio stipendi di Juventus durante la pandemia. Tra i documenti sequestrati a dicembre scorso, spiega il giornale, nelle accuse dei pm ci sarebbe il fatto che sarebbero emersi indizi dell'esistenza di numerosi accordi riservati non custoditi negli archivi della società e neppure depositati presso gli organi competenti: così il club, per i pm, avrebbe ridotto l'importo delle uscite dai bilanci riducendo fittiziamente i costi per il monte stipendi. Perquisizioni che accendono un faro sull'inchiesta dopo la ricerca della 'carta segreta di Ronaldo' e che riguarda quattro importanti studi legali e i professionisti che gestiscono i destini di Bonucci, Danilo, Cuadrado, Ramsey e Kulusevski.