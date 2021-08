Petagna alla Samp per giocare? Ma in blucerchiato (dove c'è Quagliarella) arriva anche Keita

Un doppio colpo per rivoluzionare l'attacco della Sampdoria. Come si legge sulle pagine de Il Secolo XIX l'area tecnica blucerchiata lavora per mettere a disposizione di D'Aversa sia Petagna che Keita Balde. Per quanto riguarda il franco-senegalese, la trattativa si è incanalata bene da un paio di giorni. Il suo agente Pastorello sta trattando la rescissione dell'ultimo anno di contratto con il Monaco. Poi la firma di un triennale con la Samp.