Petagna, già finita l'avventura al Monza: raggiungerà Pavoletti

Andrea Petagna è praticamente un giocatore del Cagliari.

Andrea Petagna è praticamente un giocatore del Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport il Monza ha infatti trovato l'accordo con il club sardo per la cessione dell'attaccante che non rientrava più nei progetti di Raffaele Palladino e nelle prossime ore il giocatore volerà in Sardegna per firmare il suo nuovo contratto, dopo aver svolto le visite mediche di rito.

I dettagli.

La trattativa è stata conclusa sulla base del prestito con diritto di riscatto, e i documenti sono già stati firmati dai due club, che adesso attendono solo la firma dello stesso Petagna prima di procedere con i comunicati ufficiali.

La passata stagione.

Petagna è arrivato al Monza un anno fa dal Napoli, in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto, scattato al termine della stagione, a 10 milioni di euro. Nel suo unico campionato giocato con i brianzoli ha messo insieme 31 presenze in campionato segnando quattro gol, ai quali si aggiunge anche quello in Coppa Italia. Ora la nuova avventura in Sardegna, con Claudio Ranieri che cercherà di rigenerarlo e di riportarlo a segnare con continuità. I suoi gol serviranno infatti per raggiungere la salvezza, visto anche che Lapadula ne avrà ancora per un po' dopo l'infortunio riportato alla caviglia.