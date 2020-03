Pezzella: "Covid-19? All'inizio ho avuto paura, ora sto bene e farò nuovo tampone"

Sono trascorsi 14 giorni da quando la Fiorentina ha comunicato la positività al COVID-19 di German Pezzella. Il capitano della squadra gigliata ne ha parlato quest'oggi al Corriere dello Sport: "Ho avuto qualche sintomo ma per fortuna nulla di particolarmente serio. Ho vissuto questo periodo abbastanza serenamente, all'inizio ho avuto un po' di paura, ma poi i miei sintomi non sono stati molto forti e ho cercato di viverla abbastanza serenamente. Il peggio è alle spalle. Sono già passati diversi giorni e credo dovrò fare un nuovo tampone per vedere se ora risulto negativo a tutti gli effetti".