Piace ad ADL, ma Juric non guarda al futuro: "Oggi per me c'è solo il Torino"

"C'è solo il Toro". Ivan Juric, in conferenza stampa alla vigilia della prossima partita di campionato contro il Lecce.

"C'è solo il Toro". Ivan Juric, in conferenza stampa alla vigilia della prossima partita di campionato contro il Lecce, chiarisce che al momento non ascolterà altre proposte. Il tecnico croato è da tempo al centro di una telenovela legata al suo rinnovo di contratto, ma sembra dare priorità alle trattative coi granata prima di guardarsi eventualmente altrove:

"Questo lavoro porta alla felicità o alla delusione, se non porti la felicità pura allora il nostro lavoro perde fascino. Per portare felicità al Toro, bisogna andare in Europa; se non ci riesco, allora perdi il significato del lavoro. Il mio lavoro è molto emotivo, voglio vedere gente felice e contenta. Qui per essere felici bisogna andare in Europa, è ciò che vogliono i tifosi".