Piace al Napoli, Traore può finire al Milan: la strategia dei rossoneri

Il Milan continua a pensare ad Hamed Junior Traore. Un'opzione che potrebbe diventare calda a luglio

Il Milan continua a pensare ad Hamed Junior Traore. Un'opzione che potrebbe diventare calda a luglio, quando Maldini e Massara avranno rinnovato e si entrerà nel vivo, ma intanto i sondaggi sono chiari. Il Sassuolo ha già fatto sapere che non farà sconti, serviranno 25 milioni di euro, anche con pagamenti dilazionati magari, ma sempre quella cifra sarà richiesta per chiudere un accordo. L'opzione che la Juventus aveva in passato per il giocatore, è scaduta e quindi c'è una pretendente ingombrante in meno. Ci pensano in Premier, ma il Leeds, squadra maggiormente interessata, non può competere con l'appeal dei rossoneri. Traoré firmerebbe in un minuto per il Milan nel caso in cui i club dovessero trovare un'intesa. Lui sicuramente si sente pronto per il grande salto, ma molto dipenderà dalla forza con cui il Milan si presenterà alla porta del Sassuolo nelle prossime settimane. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.