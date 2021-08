Josip Brekalo al Torino, ci siamo quasi. L'esterno croato si dovrebbe trasferire in Serie A con la formula del prestito con diritto di riscatto dopo aver rinnovato per un anno col Wolfsburg. Chiusura vicina, mister Juric attende un nuovo rinforzo in attacco. L'esterno era stato accostato in passato anche al Napoli.