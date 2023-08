Piaceva al Napoli, dopo l'infortunio Broja del Chelsea è un'idea del Milan in prestito

In passato anche il Napoli si interessò al giocatore incassando il rifiuto del Chelsea a trattare, prima dell'infortunio rimediato dall'attaccante.

Nelle ultime ore si è registrato un interesse del Milan, che sa di ritorno di fiamma, per Armando Broja, attaccante albanese classe 2001 del Chelsea. Al momento da Londra sono riluttanti a cedere il giocatore, ma soprattutto perché il nuovo tecnico Pochettino vuole prima avere un'idea di cosa offriranno le ultime giornate di mercato.

La formula ideale, se i Blues in futuro dovessero aprire degli spiragli, sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, già molto fortunata in passato sull'asse Aldo Rossi-Cobham. Al momento, però, si aspetta. In passato anche il Napoli si interessò al giocatore incassando il rifiuto del Chelsea a trattare, prima dell'infortunio rimediato dall'attaccante.