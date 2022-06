Piaceva al Napoli, Jovic vicino alla Fiorentina: spunta like per rinnovo Italiano

Un like speciale per la Fiorentina, che attorno all'ora di pranzo ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano

© foto di Federico Titone

Un like speciale per la Fiorentina, che attorno all'ora di pranzo ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano. E via social, evidenziano i colleghi di FirenzeViola, arriva anche un "mi piace" molto particolare: è quello di Luka Jovic, attaccante che i viola stanno trattando con il Real Madrid e che peraltro è assistito da Fali Ramadani, agente che ha curato - insieme agli storici procuratori del tecnico - anche il rinnovo di Italiano con i gigliati.