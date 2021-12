Piaceva al Napoli, Koopmeiners fa felice l'Atalanta: già raddoppiato il suo valore

Teun Koopmeiners è il nuovo tesoretto dell'Atalanta. Secondo Libero, l'olandese acquistato in estate per 12 milioni più 2 di bonus, vale già il doppio e i tifosi hanno già il timore che questo possa significare un'altra futura plusvalenza in stile Romero. In realtà, con Freuler in scadenza, la possibilità che l'ex AZ diventi il prossimo perno della mediana di Gasperini è concreta, soprattutto ora che sta trovando anche un'ottima continuità di rendimento.