Piaceva al Napoli prima di Ndombele, su Nandez spinge il Torino: si può chiudere presto

Il Torino, scrive 'Repubblica', torna alla carica per Nahitan Nandez. Il club granata che quest'oggi ha accolto il difensore Schuurs è ora alla ricerca di un centrocampista ed è tornato in contatto con l'entourage del centrocampista uruguagio, in uscita dal Cagliari e accostato prima di Ndombele anche al Napoli.