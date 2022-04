Pinamonti castiga il Napoli: l'Inter pensa a cederlo per una grande plusvalenza

Andrea Pinamonti, grazie alla doppietta siglata contro il Napoli, ha raggiunto quota 12 gol in questa stagione e molti club stanno pensando a lui

Andrea Pinamonti, grazie alla doppietta siglata contro il Napoli, ha raggiunto quota 12 gol in questa stagione e molti club stanno pensando a lui per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport uno di questi è l'Eintracht Francoforte, con l'Inter, proprietaria del cartellino del classe 1999, che lo valuta 20-25 milioni di euro.