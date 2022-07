Pioggia di gol fra Hellas e Cremonese: il Verona (senza Simeone) vince 4-3 in extremis

Gol e spettacolo in amichevole fra Hellas Verona e Cremonese, finisce 4-3 per la squadra di Cioffi.

© foto di www.imagephotoagency.it

Gol e spettacolo in amichevole fra Hellas Verona e Cremonese, finisce 4-3 per la squadra di Cioffi. Ottima prestazione dell'ex Venezia Henry, autore di una doppietta. Per i gialloblù a segno anche Lasagna e Piccoli su rigore. Nei grigiorossi spicca Valeri, autore di due gol. Sul taccuino di marcatori c'è spazio anche per Tasdjout, a segno dagli 11 metri.

Reti: 19' pt Henry, 23' pt e 13' st Lasagna, 42' pt Tsadjout (rig.), 12' st Valeri, 34' st Valeri, 46' st Piccoli (rig.)

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni (dal 43' st Amione), Tameze (da 39' st Barak), Hongla (da 39' st Veloso), Ilic (da 40' st Cortinovis), Lazovic (dal 38' st Terracciano); Henry (dal 26' st Piccoli), Lasagna (dal 42' st Djuric)

A disposizione: Chiesa, Berardi, Coppola, Retsos, Magnani, Sulemana

Allenatore: Gabriele Cioffi

CREMONESE (3-4-2-1): Radu; Bianchetti (dal 17' st Sernicola), Chiriches (dal 29' st Ndiaye), Vasquez; Valeri, Zanimacchia, Pickel, Castagnetti (dal 29' st Bartolomei); Baez, Tsadjout; Okereke (dal 26' st Ciofani)

A disposizione: Sarr, Ciezkowski, Ghiglione, Quagliata, Acella, Valzania, Tenkorang, Strizzolo, Gondo

Allenatore: Massimiliano Alvini

Arbitro: Andrea Colombo (Sez. AIA di Como)

Assistenti: Marco D'Ascanio (Sez. AIA di Ancona), Giuseppe Marco Macaddino (Sez. AIA di Pesaro)