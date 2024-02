Pioli accostato al Napoli, ma Ibrahimovic lo blinda: "È il nostro allenatore e siamo contenti di lui"

Zlatan Ibrahimovic si schiera apertamente al fianco di Stefano Pioli

Zlatan Ibrahimovic si schiera apertamente al fianco di Stefano Pioli - accostato al Napoli per la prossima stagione - e lo fa tramite le pagine di Gazzetta.it.

Lo svedese, consulente del Milan e di RedBird, è intervenuto sulla questione panchina con poche ma precise parole in merito dopo che lo stesso Pioli in conferenza stampa si è trovato a rispondere alle domande sull'accostamento di Antonio Conte ai rossoneri in vista della prossima stagione: "È il nostro allenatore e siamo contenti di lui", sono state le brevissime battute dello svedese sul tema allenatore.