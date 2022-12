Pioli contrariato, altro brutto ko per il Milan: ne becca 3 dal Psv

E' terza sconfitta su tre amichevoli per i rossoneri, le altre due erano arrivate a Dubai contro Arsenal e Liverpool.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Notte fonda per il Milan ad Eindhoven. La squadra di Pioli, nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, è uscita sconfitta per 3-0 contro il PSV. Gli olandesi sono andati in gol all'8' con Til, che ha staccato indisturbato a centro area, al 21' con Madueke, bravo a concludere con il destro dal limite, e al 56' ancora con l'inglese, che ha scaricato in porta un sinistro imparabile. E' terza sconfitta su tre amichevoli per i rossoneri, le altre due erano arrivate a Dubai contro Arsenal e Liverpool.