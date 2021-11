Pioli dopo l'Atletico attaccava l'arbitro, ora cambia idea: "Arbitro? Non ci interessa"

Poco più di un mese fa l’Atletico Madrid ha espugnato San Siro battendo 2-1 in rimonta il Milan in Champions League. Nel mirino della critica ci andò l’arbitro turco Cakir che espulse Kessié dopo mezzora di gioco e concesse un rigore moto dubbio agli spagnoli in pieno recupero. Subito dopo la partita, il tecnico Stefano Pioli protestò accusando il direttore di gara di non essere stato all’altezza e di aver penalizzato i rossoneri. Atteggiamento diverso, invece, quello avuto da Pioli nella conferenza stampa prima della gara col Porto di domani. Rispondendo alle domande dei giornalisti, è tornato a parlare della sfida di Roma contraddistinta dalle mille polemiche arbitrali. L’ha fatto sottolineando la grande prova dei suoi e snobbando il discorso sugli episodi arbitrali.