Pioli e le voci su Conte al Milan: "Non mi danno fastidio, però un po' mi annoiano"

Chiuso il mercato, torna il campionato anche per un Milan atteso domani dalla gara contro il Frosinone. In conferenza stampa sono tanti i temi toccati dal tecnico rossonero, Stefano Pioli: "Se mi dà fastidio il fatto che si parli di Antonio Conte per il futuro? Non mi dà nessun fastidio, un pochettino mi annoia, ma questo nel calcio moderno è abbastanza normale... Due colleghi hanno annunciato 5 mesi prima il loro abbandono di panchine prestigiose. Ciò che conta è che io e i miei giocatori vogliamo dimostrare il nostro valore fino a fine stagione, poi vediamo".

Si era detto preoccupato dopo Bologna del possibile contraccolpo emotivo...

"La cena insieme era programmata prima del Bologna, ma per gli incontri che ho avuto e gli allenamenti fatti sono convinto che la squadra sia consapevole del momento e che la stagione sia ancora lunga".