Pioli: "Non sono più curioso di vedere che Milan sarà, ora lo so. Paura di nessuno"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È stato colmato il gap con l'Inter? È questa una delle domande a cui Stefano Pioli, tecnico del Milan, risponde in conferenza stampa alla vigilia del delicatissimo derby contro i nerazzurri: "Non mi interessa niente degli ultimi derby, ma mi interessa solo domani. Altrimenti potremmo dire dello scudetto vinto dal Milan e non vinto dall'Inter. Conta solo mettere in campo le soluzioni per fare il nostro gioco".

Qual è il punto di forza del Milan e dell'Inter?

"Te lo dirò domani dopo la partita".

Che testa hanno i suoi giocatori?

"Sì, si pensa solo al derby di domani. Siamo a inizio campionato, abbiamo iniziato bene come l'Inter: vogliamo continuare così".

Cosa vuoi vedere domani?

"Il Milan. Voglio vedere cosa abbiamo preparato e sono sicuro che proveremo a farlo. Sono sicuro che avremo l'approccio giusto per cercare di fare bene. Non abbiamo paura di nulla".