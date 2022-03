Pioli presenta la sfida al Napoli: sabato conferenza alle 14.30

In vista del big match di domenica sera fra Napoli e Milan, la società rossonera ha fissato la conferenza stampa pre gara di mister Stefano Pioli

In vista del big-match di domenica sera fra Napoli e Milan, la società rossonera ha fissato la conferenza stampa pre gara di mister Stefano Pioli per sabato alle ore 14.30. La conferenza come di consueto si terrà a Milanello.