Piove sul bagnato in casa Milan: infortunio al ginocchio per Biglia, a rischio la stagione

Piove sul bagnato in casa Milan: dopo la sconfitta nel derby è arrivata un'altra brutta notizia per Stefano Pioli. Secondo quanto affermato dalla redazione di Tmw, Il centrocampista argentino Lucas Biglia ha riportato la distorsione del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale. Nelle prossime ore il milanista verrà valutato ancora per stabilire i tempi di recupero