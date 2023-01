Piove sul bagnato per il Milan: Tomori s'infortuna, Bennacer sarà squalificato

Problema alla coscia sinistra per Fikayo Tomori in Lazio-Milan.

Problema alla coscia sinistra per Fikayo Tomori in Lazio-Milan. Il difensore rossonero al 22' e con la Lazio avanti 1-0 s'è accasciato a terra, aveva già chiesto il cambio qualche minuto prima e a metà primo tempo è stato costretto ad alzare bandiera bianca. In campo Kjaer. Al 26' giallo pesante per Bennacer che era diffidato e salterà la prossima gara col Sassuolo. L'algerino è stata ammonto per proteste, Milan nervoso.