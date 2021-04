Pirlo ha già perdonato il 'festino' abusivo: Arthur e Mckennie titolari col Napoli

Andrea Pirlo non avrebbe dubbi sulla Juventus da mettere in campo stasera (ore 18:45) contro il Napoli nell'importantissimo recupero di campionato: secondo quanto riportato da "Sky Sport", il tecnico bianconero getterà nella mischia Arthur e McKennie a centrocampo, mentre destinerà alla panchina il terzo colpevole del famigerato "festino", ovvero Dybala.

In difesa tornerà Danilo, spostato a sinistra in luogo di Alex Sandro, mentre non sarà della partita Bernardeschi, bloccato dal Covid. Questa la probabile formazione della Juve per la sfida contro il Napoli: