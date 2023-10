Più Sassuolo che Monza, ma al Mapei il punteggio non si sblocca: 0-0 all'intervallo

TuttoNapoli.net

Terminato il primo tempo del Mapei, all'intervallo Sassuolo-Monza è sullo 0-0. Il Sassuolo si presenta al match contro il Monza con due cambi rispetto all'impresa compiuta contro l'Inter a San Siro: Tressoldi torna titolare in difesa al posto di Viti e Thorstvedt prende il posto di Bajrami sulla trequarti. Un solo cambio per Palladino invece con Pablo Mari al centro della difesa e Izzo inizialmente in panchina. Inizia forte la squadra di Dionisi che al 6' va vicinissima al gol con Lauriente, abile a superare in dribbling a sinistra Caldirola, ma poi da posizione complicata decide di calciare e Di Gregorio è molto attento a mettere in angolo in uscita. Il Monza risponde al 9' con Ciurria che salta secco Henrique e prova un sinistro a giro sul secondo palo: attento Consigli a mettere in angolo.

Fase di match favorevole agli ospiti, che sfiorano il vantaggio con Colombo, fermato però in offside dopo che si era comunque divorato la rete del possibile 0-1. Da questo momento i ritmi si abbassano un po' e per vedere una nuova conclusione in porta si deve aspettare il 28', quando il solito Pinamonti dal limite tenta una conclusione, bloccata in due tempi da Di Gregorio. Il portiere del Monza ingaggia poi un duello personale con Berardi: al 36' si supera e devia in angolo una conclusione con il destro da dentro l'area dell'esterno, mentre al 37' respinge un insidioso mancino dal limite. La chance più ghiotta del primo tempo è anche l'ultima e capita al 44' sul piede di Lauriente, che dopo una ripartenza ben orchestrata da Thorstvedt, riceve da Berardi, stoppa e calcia clamorosamente alto da poco fuori l'area piccola.