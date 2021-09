Più Torino che Sassuolo, ma al 45' è ancora 0-0: tre legni e tante emozioni al Mapei

Sassuolo-Torino vive di fiammate. A quelle dell'una, rispondono immediatamente quelle dell'altra squadra. Ma alla fine nessuna delle due riesce a sbloccare il risultato. Tre legni, un paio di altre occasioni soprattutto per la formazione di Juric, tanti guizzi, ma nessun gol. O, per meglio dire, uno sì: di Djuricic, alla mezzora, ma giustamente annullato per fuorigioco. Nel finale cresce il Toro, fino ad arrivare quasi al dominio, ma ai granata manca cinismo. E a fine primo tempo, dunque, il punteggio è sempre lo stesso: 0-0. Più Toro che Sassuolo, eppure siamo ancora in parità.