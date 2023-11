Nel corso di un'intervista a Tuttosport, Miralem Pjanic ha parlato del famoso episodio del 2018 al Meazza col mancato secondo giallo: "Ricordo con più piacere il 3-2 in rimonta a San Siro. La seconda ammonizione che avrei dovuto prendere? Come dico sempre, chi non vince parla. Eravamo la squadra più forte e abbiamo vinto".