Plusvalenze Juve, acquisiti nuovi atti su Ernst & Young: scambio Pjanic-Arthur nel mirino

Nuovi accertamenti della Guardia di Finanza sono stati svolti nell’ambito dell’inchiesta sui conti della Juventus, nello specifico è stata acquisita la corrispondenza riconducibile ai partner di Ernst & Young che si sono occupati della revisione dei bilanci della Juventus e del Barcellona: secondo quanto rivela Calcio e Finanza, la documentazione si riferiva all’operazione incrociata Arthur-Pjanic, perfezionata nel giugno del 2020.

Al Barcellona e ai consulenti spagnoli del club blaugrana, a carico dei quali non risulta siano emerse irregolarità, non verranno mosse contestazioni. Dallo staff di Ernst & Young che si occupava dei bilanci del Barcellona arrivò ai colleghi di Torino una specie di avvertimento: le operazioni di compravendita incrociata di giocatori devono essere considerate una “permuta”, con la conseguente applicazione dei relativi principi contabili, e non uno “scambio”, altrimenti – è il senso della segnalazione – la realizzazione di plusvalenze rischia di sfociare in una “manipolazione di valori” e in una “frode”.