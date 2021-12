Plusvalenze Juve, ascoltato anche l'ultimo dirigente: i pm chiameranno anche Jorge Mendes

Si chiude, almeno per ora, la parte più "mediatica" dell'inchiesta della Procura di Torino attorno alle plusvalenze della Juventus. Secondo quanto riferito da La Stampa, che conferma le indiscrezioni già circolate in ta senso nelle ultime ore, con l'audizione di Giovanni Manna - responsabile delle giovanili bianconere - sono da considerarsi terminate audizioni e interrogatori. I pm si sono riservati di chiamare in causa Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, per la famosa "carta che teoricamente non deve esistere".