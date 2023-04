Plusvalenze Lazio e Roma, pm potrebbero già essere in possesso di intercettazioni

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul nuovo filone di indagini legate alle plusvalenze, con Lazio e Roma finite nel mirino.

“Restano al momento sullo sfondo le intercettazioni: gli inquirenti potrebbero esserne in possesso". Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul nuovo filone di indagini legate alle plusvalenze, con Lazio e Roma finite nel mirino.

E sarebbe questo, nel caso, l’elemento centrale del procedimento. Il caso Juve insegna che solamente tramite le chiacchierate telefoniche e altre prove documentali (in quel caso il libro nero di FP) si può arrivare a tratteggiare la presenza di un sistema pensato e adottato per aggiustare in modo fraudolento i bilanci”.