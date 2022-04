Plusvalenze, Paratici non ci sta: "Messi in dubbio 35 anni di carriera"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si concentra anche sulla figura di Fabio Paratici e sulle accuse rivoltegli dai pm

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si concentra anche sulla figura di Fabio Paratici e sulle accuse rivoltegli dai pm sulla questione plusvalenze. Ieri un'audizione in videocall di 3 minuti, la richiesta è sei mesi per illecito amministrativo e 10 giorni di inibizione per ogni plusvalenza ritenuta fittizia.Il pool di Chiné ha chiesto il massimo della pena tra i dirigenti coinvolti, l'attuale dg del Tottenham ha spiegato, prima di lasciare la parola ai legali, che " sento essere messa in discussione la mia professionalità. La mia carriera, prima da calciatore, poi da osservatore e infine da dirigente va avanti da 35 anni - le sue parole - e questo procedimento mi addolora perché mette in discussione tutto".