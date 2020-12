Poche emozioni a Udine: finisce 0-0 tra Udinese e Crotone

Termina 0-0 l'anticipo del turno infrasettimanale tra Udinese e Crotone, dodicesima di Campionato. Il Crotone strappa un punto d’oro e dà continuità alla prima vittoria in campionato ottenuta sullo Spezia, tornando a casa con un pareggio che per la classifica fa sempre brodo. L’Udinese vede fermarsi la sua striscia di vittorie consecutive e un po’ si mangia le mani perché, in una partita davvero molto equilibrata, al Friuli i bianconeri avrebbero comunque fatto qualcosa in più rispetto agli ospiti per strappare i tre punti. Durante il primo tempo un problema al ginocchio per Rodrigo De Paul ches stringe i denti, rimane sul manto erboso, passeggia ma tanto basta a essere il migliore.