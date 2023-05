Poche emozioni al 45': meglio il Torino, ma la Fiorentina tiene sullo 0-0

Il primo tempo tra Torino e Fiorentina finisce 0-0.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Il primo tempo tra Torino e Fiorentina finisce 0-0. Non è una partita dalla posta in palio bollente, al massimo è per l'8° posto, e Italiano si proietta alla finale di Coppa Italia di mercoledì nelle scelte: il turnover è tangibile, quasi integrale. Il primo quarto d'ora di studio è interrotto dal destro di Vlasic in transizione, fuori di poco. Nei viola il più pericoloso in avvio è Sottil, ma senza arrivare a impegnare il portiere di casa Milinkovic-Savic. Deve sporcarsi i guantoni invece Cerofolini, su Rodriguez prima e di nuovo Vlasic poi.