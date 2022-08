Poche emozioni e tanti interrogativi sul futuro: Udinese-Salernitana finisce con un brutto 0-0

Un punto a testa e giudizi rimandati alla prossima gara per entrambe le squadre.

© foto di TuttoSalernitana.com

Dopo le sconfitte rimediate alla prima giornata sia Udinese e Salernitana erano chiamate a dare una prima, importante, risposta nella nuova stagione. Per i padroni di casa, ancora orfani di Beto dal primo minuto, il tecnico Andrea Sottil ha scelto la coppia Deulofeu-Success in avanti e ritrovato Udogie sulla fascia mancina. Salernitana che, invece, propone dal primo minuto l'ultimo acquisto Giulio Maggiore a centrocampo.

Poco gioco, nessuna rete e una follia nel recupero - La partita inizia si accende subito al 4' con il calcio di rigore assegnato all'Udinese dall'arbitro Aureliano per un contatto con la mano di Bronn su cross di Pereyra. Ma il successivo check al VAR rettifica la decisione dell'arbitro in quanto il pallone non ha toccato il braccio del difensore campano. All'8' occasionissima per la Salernitana che con un'azione manovrata da destra a sinistra mette un pallone nel mezzo con Vilhena per la testa di Bothien che fa sponda per Bonazzoli che in rovesciata impegna Silvestri in una complicatissima parata di piedi. Nei minuti successivi il match vede salire in cattedra la Salernitana sul piano del gioco, con l'Udinese poco lucida e molto confusionaria. Al 16', infatti, è ancora una volta Silvestri bravo a deviare una conclusione di Fazio da brevissima distanza sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 18' grande combinazione sulla sinistra con Udogie per Makengo che mette nel mezzo un ottimo pallone basso diretto a Success ma intercettato da Deulofeu che calcia trovando la ribattuta della difesa granata. In quest'occasione, però, arriva anche il primo infortunio del match con Bijol che non riesce a continuare dopo un colpo alla testa subito da Bothien. Al suo posto Sottil manda in campo Nuytinck. Al 25' bella iniziativa personale di Pereyra che dalla destra entra in area con tanto di tunnel al difensore campano che si trova di fronte e palla al centro. Tutti e tre i campani entrati in area mancano l'intervento. Al 31' altra occasione dell'Udinese con Deulofeu che impegna in uscita Sepe in uscita. Cinque minuti dopo lo spagnolo prende anche un palo al termine di un'azione confusionaria in area di rigore dei friulani. Al 40' torna a farsi vedere anche la Salernitana con Mazzocchi che in azione personale parte da sinistra, si accentra e calcia impegnando Silvestri in deviazione alta. Al 48' Udinese che rimane in dieci uomini per il rosso di Perez che stende Mazzocchi in progressione verso la porta. L'ex Atletico impossibilitato a prendere il pallone al rivale scalcia volutamente l'ex Venezia meritandosi l'espulsione.

Giocate estemporanee e poco altro - La ripresa inizia con dei cambi da ambo le parti. Nell'Udinese entra Lovric al posto di Makengo, mentre nella Salernitana entrano Bradaric e Dia al posto di Radovanovic e Bothiem. Con l'uomo in meno i friulani si schierano con il 4-3-2, mentre i campani piazzano Candreva mezzala e Bradaric sulla corsia mancina e Mazzocchi che passa a destra. Nei primi dieci minuti di gioco due occasioni, una per parte: la prima per Bonazzoli che colpisce la parte esterna della rete e la seconda di Walace che dal limite dell'area calcia alto sopra la traversa. Al 67' conclusione dalla distanza di Candreva e altro intervento in tuffo di Silvestri che salva ancora la porta dei friulani. Dieci minuti dopo il portiere si ripete su girata chirurgica di testa di Bonazzoli deviata sopra la traversa. La fase finale del match vede numerosi cambi di fronte, tanta corsa, ma poca precisione. Reti bianche al triplice fischio. Un punto a testa e giudizi rimandati alla prossima gara per entrambe le squadre.